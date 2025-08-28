Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

Министерство просвещения России рекомендовало школам по всей стране включить в программу уроков музыки 37 патриотических песен. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В перечень попали произведения советской классики и современные хиты, среди которых песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, Олега Газманова и Сергея Трофимова.

«В список вошли песни, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в своем учебном процессе», — говорится в сообщении.

Среди одобренных песен «День Победы» Давида Тухманова, «Моя Москва» Исаака Дунаевского, «Моя Россия» Shaman, «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова. Отбирала композиции экспертная группа, которую возглавил народный артист России Валерий Гергиев.

