Культура
12:46, 28 августа 2025Культура

Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

Минпросвещения рекомендовало 37 патриотических песен для изучения в школах
Андрей Шеньшаков
Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министерство просвещения России рекомендовало школам по всей стране включить в программу уроков музыки 37 патриотических песен. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В перечень попали произведения советской классики и современные хиты, среди которых песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, Олега Газманова и Сергея Трофимова.

«В список вошли песни, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в своем учебном процессе», — говорится в сообщении.

Среди одобренных песен «День Победы» Давида Тухманова, «Моя Москва» Исаака Дунаевского, «Моя Россия» Shaman, «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова. Отбирала композиции экспертная группа, которую возглавил народный артист России Валерий Гергиев.

Ранее стало известно, что концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии был отменен. Власти решили не рисковать из-за «близости» артиста к властям России.

