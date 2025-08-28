Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 28 августа 2025Наука и техника

Создана уникальная таблетка от ВИЧ

BJP: Новый препарат MK-8527 блокирует размножение ВИЧ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: danilo.alvesd / Unsplash

Исследователи из Университета Суррея сообщили о разработке нового препарата против ВИЧ под названием MK-8527. Работа опубликована в журнале British Journal of Pharmacology. Ученые надеются, что это средство сможет использоваться как профилактика заражения и прием одной таблетки будет защищать от вируса целый месяц.

MK-8527 относится к классу ингибиторов обратной транскриптазы. Внутри клеток он превращается в активную форму и блокирует ключевой этап размножения вируса. Лабораторные тесты показали: вещество эффективно останавливает рост ВИЧ даже в минимальных дозах.

Материалы по теме:
Эхинацея пурпурная: применение, польза и вред для организма. Рецепты домашних лечебных средств
Эхинацея пурпурная: применение, польза и вред для организма.Рецепты домашних лечебных средств
15 мая 2025
«Заболевание может долго не проявляться» Что делать участникам СВО, если у них выявили туберкулез или ВИЧ?
«Заболевание может долго не проявляться»Что делать участникам СВО, если у них выявили туберкулез или ВИЧ?
21 августа 2025

В опытах на крысах и макаках препарат хорошо усваивался и сохранялся в иммунных клетках около 48 часов, что указывает на длительный эффект. По расчетам, у людей его можно будет применять всего раз в месяц вместо ежедневного приема таблеток.

Кроме того, MK-8527 не проявил серьезных побочных действий и не повлиял на работу других ферментов. Сейчас начаты клинические испытания, которые должны подтвердить безопасность и эффективность нового средства. Если результаты окажутся успешными, препарат может стать удобной альтернативой ежедневной терапии и помочь миллионам людей, находящихся в зоне риска заражения ВИЧ.

Ранее стало известно о разработке генной терапии, способной защитить новорожденных от ВИЧ одной инъекцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Пробивший крышу дома метеорит оказался старше Земли

    Создана уникальная таблетка от ВИЧ

    Премьер Дании извинилась перед гренландцами за принудительную контрацепцию

    Самолетные дроны ВСУ попытались атаковать российские регионы

    Кличко призвал полицию отреагировать на конфликт заммэра и «человека Зеленского»

    Бизнесу дали совет по продвижению после запрета рекламы в Instagram

    Известная актриса рассказала об обмане при строительстве дома

    На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?

    Появились подробности о напавшем с ножом на полицейских в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости