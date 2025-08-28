Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: суть, история и традиции праздника

Православные в России отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из главных праздников церковного года. В этот день верующие вспоминают мирную кончину Девы Марии и ее вознесение на небо. Почему Успение называют не днем скорби, а торжеством вечной жизни? Какие традиции связаны с этим праздником и как его правильно провести? «Лента.ру» разбирается в истории и смысле одного из самых почитаемых событий христианского календаря.

Что такое Успение: суть праздника

Успение Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников, входящий в число двунадесятых, то есть наиболее значимых событий церковного календаря. Более того, Успение — главный богородичный праздник года. Он посвящен воспоминанию о кончине Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее переходе от земной жизни к небесной. Слово «успение» в переводе с церковнославянского означает «мирная кончина», «сон» и подчеркивает, что смерть Богородицы была не трагедией, а благословенным переходом в Царство Небесное.

Если говорить о любом из святых, главным праздником будет день его смерти. И в этом нет никакой загадки, ведь это день день начала вечной жизни, где уже нет скорбей, печали земной жизни, только бесконечная радость в единстве с Богом Стахий Колотвин православный миссионер и блогер, священник

Дата

Праздник отмечается ежегодно 28 августа по новому стилю (15 августа по старому стилю). В этот день православные христиане собираются в храмах, чтобы почтить память Девы Марии, прославить ее святость и вспомнить ее особую роль в спасении человечества.

Католики отмечают праздник 15 августа.

История праздника

История Успения Пресвятой Богородицы уходит корнями в раннехристианские времена, хотя первые письменные упоминания о праздновании появляются в IV — V веках. Основой для праздника служат устное предание раннехристианской эпохи, а также апокрифические тексты, такие как «Сказание об Успении Богоматери», приписываемое Иоанну Богослову.

Согласно преданию, после распятия и воскресения Иисуса Христа Дева Мария жила в Иерусалиме под покровительством апостола Иоанна Богослова. Ее земная жизнь была полна молитв, служения и заботы о первых христианах. Когда пришло время кончины, Марии явился архангел Гавриил, возвестивший, что через три дня она отойдет к Господу. Богородица приняла эту весть с радостью и начала готовиться к переходу в вечную жизнь. Отдельное чудо — тот факт, что попрощаться с Богородицей успели все 12 апостолов, которые вернулись в Иерусалим после проповеди христианства в разных странах, отмечает священник Стахий Колотвин.

Когда произошло Успение Девы Марии? Точная дата смерти Девы Марии неизвестна. Предание относит это событие к I веку нашей эры, примерно через 10-20 лет после вознесения Иисуса Христа, то есть около 43-63 годов нашей эры. Возраст Марии также неизвестен, но исходя из хронологии предполагается, что на момент Успения ей было около 60-70 лет.

Дева Мария мирно скончалась в Иерусалиме, окруженная апостолами со всего мира. В момент ее кончины комнату наполнил яркий свет, и, по преданию, сам Иисус Христос явился с сонмом ангелов, чтобы принять душу своей матери. Тело Девы Марии было погребено в Гефсиманской пещере, но на третий день, когда апостолы открыли гробницу, чтобы поклониться останкам, они нашли только погребальные пелены — тело Богородицы было взято на небо.

Праздник Успения стал широко отмечаться в христианской церкви с VI века, когда византийский император Маврикий (правил с 582 по 602 год) установил его официальное празднование 15 августа по юлианскому календарю. С тех пор Успение остается одним из самых почитаемых праздников, символизирующих надежду на вечную жизнь.

Успение Пресвятой Богородицы. Изразцовая икона над входом в собор Успения Пресвятой Богородицы в Ярославле Фото: stargal / Фотобанк Лори

В России, рассказывает «Ленте.ру» священник Стахий Колотвин, этот день получил большое значение еще и благодаря особому отношению к Божией Матери. Ее почитали издревле, ей посвятили множество праздников и более двух тысяч храмов по всей стране.

И большинство из них посвящено именно празднику Успения Пресвятой Богородицы. В том числе, Патриарший кафедральный собор Русской православной церкви, Успенский собор Московского Кремля Стахий Колотвин православный миссионер и блогер, священник

Традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы сопровождается набором традиций, которые отражают глубокое почитание Девы Марии в православной культуре. Основные традиции связаны с церковными богослужениями и народными обычаями.

Церковные традиции

Успенский пост. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост (с 14 по 27 августа), который по строгости сравним с Великим постом. Верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, стремятся к духовному очищению через молитву и покаяние. Богослужения. В канун праздника в храмах совершается всенощное бдение, за которым читается канон праздника, а в сам день Успения — торжественная литургия. Порой совершается пение акафиста Богородице. Погребальный чин. В некоторых храмах, особенно в Иерусалиме, совершается особый обряд — «Погребение Божией Матери», символизирующий ее кончину и вознесение. Во время этого обряда священники несут плащаницу с изображением Успения Богородицы.

Народные традиции

В народной традиции Успение Пресвятой Богородицы связано с завершением лета и началом осенних работ. В России этот праздник называли Оспожинки или Дожинки, так как он часто совпадал с окончанием жатвы. Среди народных обычаев можно выделить:

совместные трапезы , на которых подавались блюда из нового урожая: каши, пироги, овощи;

, на которых подавались блюда из нового урожая: каши, пироги, овощи; в некоторых регионах устраиваются праздничные гулянья, ярмарки и обряды, связанные с прощанием с летом.

Что можно делать на Успение

Фото: АГН «Москва»

Успение — это время духовного размышления, молитвы и благодарности. Верующим рекомендуется:

Посетить богослужение. Участие в литургии и молитва в храме — центральная часть праздника. Это время для обращения к Богородице с просьбами о заступничестве и помощи; Завершить пост. Если верующий придерживался Успенского поста, в день праздника можно разговляться, но с умеренностью, помня о духовной сути дня; Помолиться перед иконой Успения. Молитвы в этот день направлены на прославление Девы Марии, просьбы о здоровье, мире в семье и защите от бед; Совершать добрые дела. Праздник побуждает к милосердию: помощи нуждающимся, посещению больных или одиноких.

Что нельзя делать на Успение

Как и в другие великие церковные праздники, в день Успения Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые направлены на сохранение духовной чистоты и сосредоточенности:

Нельзя ставить работу на первое место. В этот день работать можно, но также следует уделить время молитве и семье. Если из-за работы не получается посетить службу, то нужно хотя бы помолиться дома; Нельзя ссориться и сквернословить. Праздник призывает к миру и доброжелательности в отношениях с окружающими; Не рекомендуется вступать в конфликты. Успение — время примирения и прощения; Нельзя проводить шумные застолья. Хотя праздник допускает разговение после поста, нельзя игнорировать духовную составляющую. Считается, что проведение дня в суете и развлечениях противоречит смыслу праздника.

Что просить у иконы Успения Пресвятой Богородицы

Икона Успения Пресвятой Богородицы — одна из самых почитаемых в православии. Она изображает сцену кончины Девы Марии, окруженной апостолами, с Иисусом Христом, принимающим ее душу в виде младенца, завернутого в белые пелены. Над ложем Богородицы часто изображаются ангелы, символизирующие ее вознесение на небо.

Перед иконой Успения Пресвятой Богородицы верующие молятся о:

заступничестве и защите . Богородица считается главной молитвенницей за человечество перед Богом;

. Богородица считается главной молитвенницей за человечество перед Богом; здоровье и исцелении . Многие обращаются с просьбами о выздоровлении от болезней, как физических, так и душевных;

. Многие обращаются с просьбами о выздоровлении от болезней, как физических, так и душевных; семейном благополучии . Успение ассоциируется с материнской заботой, поэтому перед иконой молятся о мире в семье, защите детей и укреплении брака;

. Успение ассоциируется с материнской заботой, поэтому перед иконой молятся о мире в семье, защите детей и укреплении брака; духовной поддержке . Верующие просят помощи в борьбе с искушениями, укрепления веры и обретения внутреннего покоя;

. Верующие просят помощи в борьбе с искушениями, укрепления веры и обретения внутреннего покоя; благополучной кончине. Поскольку праздник связан с мирной кончиной Богородицы, перед иконой часто молятся о даровании легкой и праведной смерти.

В этот день уместно вспомнить одну из самых известных молитв, адресованных Богородице, «Достойно есть», а также тропарь праздника:

«В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша».

Приметы на Успение

Церковь не поощряет суеверия, однако приметы связаны не с самим праздником Успения Богородицы, а с календарным периодом, на который тот выпадает. Это окончание лета, время жатвы и заготовки еды на зимний сезон.

К Успению жатву как раз завершали, оставляя на поле последние колосья. Из них плели особый сноп с хлебом внутри, вокруг которого гадали на будущее, бросая серпы через голову.