Сегодня, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из главных праздников церковного года. В этот день верующие вспоминают мирную кончину Девы Марии и ее вознесение на небо. Почему Успение называют не днем скорби, а торжеством вечной жизни? Какие традиции связаны с этим праздником и как его правильно провести? «Лента.ру» разбирается в истории и смысле одного из самых почитаемых событий христианского календаря.
Что такое Успение: суть праздника
Успение Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников, входящий в число двунадесятых, то есть наиболее значимых событий церковного календаря. Более того, Успение — главный богородичный праздник года. Он посвящен воспоминанию о кончине Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее переходе от земной жизни к небесной. Слово «успение» в переводе с церковнославянского означает «мирная кончина», «сон» и подчеркивает, что смерть Богородицы была не трагедией, а благословенным переходом в Царство Небесное.
Если говорить о любом из святых, главным праздником будет день его смерти. И в этом нет никакой загадки, ведь это день день начала вечной жизни, где уже нет скорбей, печали земной жизни, только бесконечная радость в единстве с Богом
Дата
Праздник отмечается ежегодно 28 августа по новому стилю (15 августа по старому стилю). В этот день православные христиане собираются в храмах, чтобы почтить память Девы Марии, прославить ее святость и вспомнить ее особую роль в спасении человечества.
Католики отмечают праздник 15 августа.
История праздника
История Успения Пресвятой Богородицы уходит корнями в раннехристианские времена, хотя первые письменные упоминания о праздновании появляются в IV — V веках. Основой для праздника служат устное предание раннехристианской эпохи, а также апокрифические тексты, такие как «Сказание об Успении Богоматери», приписываемое Иоанну Богослову.
Согласно преданию, после распятия и воскресения Иисуса Христа Дева Мария жила в Иерусалиме под покровительством апостола Иоанна Богослова. Ее земная жизнь была полна молитв, служения и заботы о первых христианах. Когда пришло время кончины, Марии явился архангел Гавриил, возвестивший, что через три дня она отойдет к Господу. Богородица приняла эту весть с радостью и начала готовиться к переходу в вечную жизнь. Отдельное чудо — тот факт, что попрощаться с Богородицей успели все 12 апостолов, которые вернулись в Иерусалим после проповеди христианства в разных странах, отмечает священник Стахий Колотвин.
Точная дата смерти Девы Марии неизвестна. Предание относит это событие к I веку нашей эры, примерно через 10-20 лет после вознесения Иисуса Христа, то есть около 43-63 годов нашей эры. Возраст Марии также неизвестен, но исходя из хронологии предполагается, что на момент Успения ей было около 60-70 лет.
Дева Мария мирно скончалась в Иерусалиме, окруженная апостолами со всего мира. В момент ее кончины комнату наполнил яркий свет, и, по преданию, сам Иисус Христос явился с сонмом ангелов, чтобы принять душу своей матери. Тело Девы Марии было погребено в Гефсиманской пещере, но на третий день, когда апостолы открыли гробницу, чтобы поклониться останкам, они нашли только погребальные пелены — тело Богородицы было взято на небо.
Праздник Успения стал широко отмечаться в христианской церкви с VI века, когда византийский император Маврикий (правил с 582 по 602 год) установил его официальное празднование 15 августа по юлианскому календарю. С тех пор Успение остается одним из самых почитаемых праздников, символизирующих надежду на вечную жизнь.
В России, рассказывает «Ленте.ру» священник Стахий Колотвин, этот день получил большое значение еще и благодаря особому отношению к Божией Матери. Ее почитали издревле, ей посвятили множество праздников и более двух тысяч храмов по всей стране.
И большинство из них посвящено именно празднику Успения Пресвятой Богородицы. В том числе, Патриарший кафедральный собор Русской православной церкви, Успенский собор Московского Кремля
Традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы сопровождается набором традиций, которые отражают глубокое почитание Девы Марии в православной культуре. Основные традиции связаны с церковными богослужениями и народными обычаями.
Церковные традиции
- Успенский пост. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост (с 14 по 27 августа), который по строгости сравним с Великим постом. Верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, стремятся к духовному очищению через молитву и покаяние.
- Богослужения. В канун праздника в храмах совершается всенощное бдение, за которым читается канон праздника, а в сам день Успения — торжественная литургия. Порой совершается пение акафиста Богородице.
- Погребальный чин. В некоторых храмах, особенно в Иерусалиме, совершается особый обряд — «Погребение Божией Матери», символизирующий ее кончину и вознесение. Во время этого обряда священники несут плащаницу с изображением Успения Богородицы.
Народные традиции
В народной традиции Успение Пресвятой Богородицы связано с завершением лета и началом осенних работ. В России этот праздник называли Оспожинки или Дожинки, так как он часто совпадал с окончанием жатвы. Среди народных обычаев можно выделить:
- совместные трапезы, на которых подавались блюда из нового урожая: каши, пироги, овощи;
- в некоторых регионах устраиваются праздничные гулянья, ярмарки и обряды, связанные с прощанием с летом.
Что можно делать на Успение
Успение — это время духовного размышления, молитвы и благодарности. Верующим рекомендуется:
- Посетить богослужение. Участие в литургии и молитва в храме — центральная часть праздника. Это время для обращения к Богородице с просьбами о заступничестве и помощи;
- Завершить пост. Если верующий придерживался Успенского поста, в день праздника можно разговляться, но с умеренностью, помня о духовной сути дня;
- Помолиться перед иконой Успения. Молитвы в этот день направлены на прославление Девы Марии, просьбы о здоровье, мире в семье и защите от бед;
- Совершать добрые дела. Праздник побуждает к милосердию: помощи нуждающимся, посещению больных или одиноких.
Что нельзя делать на Успение
Как и в другие великие церковные праздники, в день Успения Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые направлены на сохранение духовной чистоты и сосредоточенности:
- Нельзя ставить работу на первое место. В этот день работать можно, но также следует уделить время молитве и семье. Если из-за работы не получается посетить службу, то нужно хотя бы помолиться дома;
- Нельзя ссориться и сквернословить. Праздник призывает к миру и доброжелательности в отношениях с окружающими;
- Не рекомендуется вступать в конфликты. Успение — время примирения и прощения;
- Нельзя проводить шумные застолья. Хотя праздник допускает разговение после поста, нельзя игнорировать духовную составляющую. Считается, что проведение дня в суете и развлечениях противоречит смыслу праздника.
Что просить у иконы Успения Пресвятой Богородицы
Икона Успения Пресвятой Богородицы — одна из самых почитаемых в православии. Она изображает сцену кончины Девы Марии, окруженной апостолами, с Иисусом Христом, принимающим ее душу в виде младенца, завернутого в белые пелены. Над ложем Богородицы часто изображаются ангелы, символизирующие ее вознесение на небо.
Перед иконой Успения Пресвятой Богородицы верующие молятся о:
- заступничестве и защите. Богородица считается главной молитвенницей за человечество перед Богом;
- здоровье и исцелении. Многие обращаются с просьбами о выздоровлении от болезней, как физических, так и душевных;
- семейном благополучии. Успение ассоциируется с материнской заботой, поэтому перед иконой молятся о мире в семье, защите детей и укреплении брака;
- духовной поддержке. Верующие просят помощи в борьбе с искушениями, укрепления веры и обретения внутреннего покоя;
- благополучной кончине. Поскольку праздник связан с мирной кончиной Богородицы, перед иконой часто молятся о даровании легкой и праведной смерти.
В этот день уместно вспомнить одну из самых известных молитв, адресованных Богородице, «Достойно есть», а также тропарь праздника:
«В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша».
Приметы на Успение
Церковь не поощряет суеверия, однако приметы связаны не с самим праздником Успения Богородицы, а с календарным периодом, на который тот выпадает. Это окончание лета, время жатвы и заготовки еды на зимний сезон.
К Успению жатву как раз завершали, оставляя на поле последние колосья. Из них плели особый сноп с хлебом внутри, вокруг которого гадали на будущее, бросая серпы через голову.
- На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби.
- Ясная погода — к теплой осени.
- Нельзя ходить босиком — земля-именинница отдыхает.
- Много паутины — к морозной зиме.
- Если в день Успения дождь — зима будет снежной и мягкой.
- Если лодки стоят на воде спокойно, а на поверхности нет ряба — значит осень будет тихая, зима — без метелей.
- Если утро 28 августа холодно, значит первые заморозки в этом году ударят рано.
- Небо пасмурное — осень будет дождливой и затяжной.