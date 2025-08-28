В Кремле прокомментировали данные о якобы российских дронах над Германией

Песков: Данные о российских дронах над Германией напоминают газетную утку

Данные о якобы российских разведывательных дронах над Германией напоминают газетную утку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Честно говоря нет, не успели [ознакомиться с сообщениями], но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на материал издания The New York Times, в котором утверждалось, что российские дроны-разведчики якобы летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии. По его словам, эти сообщения напоминают« газетную утку очередную».