В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

В Роспотребнадзоре разработали тест, выявляющий 25 инфекций

В России разработали тест, способный выявлять сразу 25 инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как рассказали в санитарной службе, набор реагентов создали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Разработка позволяет одновременно определять грипп, COVID-19 и все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и бокавирус. Подчеркивается, что тест имеет высокую точность, что позволит врачам оперативно начать лечение.

«Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее санитарная служба предупредила о неэффективности прививки против гриппа от нового варианта коронавируса «Стратус». В Роспотребнадзоре пояснили, что в вакцине содержатся штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне и формируют иммунный ответ именно против них.