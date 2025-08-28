В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style

Ёнхап: Автора хита Gangnam Style PSY задержали в Южной Корее

Южнокорейского музыканта PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, задержали полицейские. Об этом сообщает «Ёнхап».

По данным источника, его обвиняют в нарушении медицинского законодательства путем получения рецептурных психотропных препаратов через третьих лиц без личного посещения больницы. Уточняется, что также был задержан врач артиста.

Сообщается, что исполнитель с 2022 года получал в университетской больнице в Сеуле рецепты на два препарата «с высоким риском возникновения зависимости». «Его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени», — говорится в материале.

Лечащий врач PSY отверг все обвинения, заявив, что консультации с пациентом проводились дистанционно. «У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявили агенты артиста.

В сентябре южнокорейский суд оштрафовал участника поп-группы BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом виде.