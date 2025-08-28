Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:23, 28 августа 2025Культура

В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style

Ёнхап: Автора хита Gangnam Style PSY задержали в Южной Корее
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южнокорейского музыканта PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, задержали полицейские. Об этом сообщает «Ёнхап».

По данным источника, его обвиняют в нарушении медицинского законодательства путем получения рецептурных психотропных препаратов через третьих лиц без личного посещения больницы. Уточняется, что также был задержан врач артиста.

Сообщается, что исполнитель с 2022 года получал в университетской больнице в Сеуле рецепты на два препарата «с высоким риском возникновения зависимости». «Его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени», — говорится в материале.

Лечащий врач PSY отверг все обвинения, заявив, что консультации с пациентом проводились дистанционно. «У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявили агенты артиста.

В сентябре южнокорейский суд оштрафовал участника поп-группы BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом виде.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

    В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

    55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

    Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

    Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

    Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

    Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

    Российский турист чуть не лишился жизни после укуса комара на Шри-Ланке

    Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости