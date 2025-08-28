Вэнс: США при Байдене выдавали Зеленскому деньги без какой-либо реальной цели

Власти США при Джо Байдене выдавали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели или дипломатии». Об этом заявил USA Today вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, при предыдущей американской администрации Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами. При этом, утверждает Вэнс, средства выдавались без «какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти 100 миллиардов долларов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при бывшем американском лидере Джо Байдене получила от Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов помощи так легко, будто «забрала конфету у ребенка». По словам главы Белого дома, Байден отдал Киеву деньги без какой-либо отчетности.