Трамп рассказал о забранных Украиной у США при Байдене деньгах

Украина при бывшем американском лидере Джо Байдене получила от США 350 миллиардов долларов помощи так легко, будто «забрала конфету у ребенка». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
«Я очень надеюсь, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, потому что это должно прекратиться. Не только из-за того, что мы потратили на это 350 миллиардов долларов», — рассказал он.
По словам главы Белого дома, Байден отдал Киеву деньги без какой-либо отчетности. Трамп добавил, что каждый раз, когда президент Украины Владимир Зеленский приезжал в США, он забирал у Вашингтона сотни миллиардов, как будто отбирал конфету у ребенка.
Однако Трамп подчеркнул, что нынешняя американская администрация придерживается более жесткого подхода к помощи Украине.
Ранее Трамп заявил, что все же может приехать в Стамбул на переговоры по Украине. Он уточнил, что сможет прибыть в Турцию 16 мая, если это будет необходимо.