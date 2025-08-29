Маркетолог развеяла пять популярных мифов об отзывах в сети

Маркетолог Малагова: Негативные отзывы не должны смущать при выборе компании

Отзывы — важный фактор для многих покупателей в принятии финального решения, и часто правильной оценке мешают распространенные мифы об их написании. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказала маркетолог-стратег, бизнес-консультант, член Гильдии маркетологов Элина Малагова.

Эксперт рассказала, что при оценке отзывов важно не их количество, а содержание и актуальность. Много коротких комментариев при отсутствии развернутых отзывов должно насторожить. Если много оценок или коротких комментариев, а развернутых отзывов о продукте и сервисе мало, то это должно смутить, считает маркетолог. Также, отметила она, наличие негативных отзывов еще не говорит о низком качестве продукта.

«Если негативных отзывов немного и компания на них отвечает, это говорит о реалистичности и неравнодушии ко мнению покупателей. Обработка негативных отзывов подчеркивает готовность к диалогу и стремление улучшить качество продукта и сервиса. Должно смущать, если все отзывы позитивные, так как даже в самой лучшей компании все клиенты быть довольными не могут», — указала Малагова.

Также маркетолог отметила, что часто люди заблуждаются, думая, что все отзывы компании покупают в сети. Она объяснила, что есть такие площадки, но их используют немногие, при этом если много отзывов от одной даты, возможно, на каком-либо мероприятии менеджеры просили клиентов их оставить.Также, вероятно, была сделана рассылка по клиентской базе с просьбой поставить оценку, добавила маркетолог.