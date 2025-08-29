Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна и активистку Кривцову

Минюст пополнил реестр иностранных агентов, добавив в него публициста Анатолия Несмияна (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и активистку Олесю Кривцову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Минюста, Несмиян распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, формировал негативный образ Российской армии и выступал против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, он участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

Кривцова же выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла фейки о Вооруженных силах России и решениях российских властей, а также участвовала в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. В Минюсте отметили, что Кривцова живет за пределами России.

Ранее стало известно, что в реестр иноагентов внесли проект «Продолжение следует» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Уточнялось, что его участники распространяли пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и выступали против спецоперации на Украине.