Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:11, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес проект «Продолжение следует» в реестр иноагентов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Продолжение следует» / YouTube

Минюст пополнил реестр иноагентов, добавив в него проект «Продолжение следует» и автора Telegram-канала «Ненаучный городок» Андрея Сивенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «Продолжение следует» распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ). Кроме того, проект выступал против проведение спецоперации на Украине и пропагандировал ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Уточняется, что основателем проекте является лицо, признанное иностранным агентом.

Сивенок же участвовал в распространении материалов иностранных агентов, а также взаимодействовал с ними. Кроме того, он распространял фейки и решении российских властей и избирательной системе России.

Ранее сообщалось, что Минюст внес в реестр иноагентов интернет-портал Activatica (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и журналистку Машу Майерс (настоящее имя — Фелицата Ольшевец) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

    Стало известно о планах России и США заключить перемирие на Украине

    В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

    Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

    Раскрыты подробности задержания сотрудника секретного подразделения МВД

    Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

    Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

    В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

    Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

    Трамп поручил подготовиться к ударам по Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости