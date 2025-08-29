Из жизни
18:46, 29 августа 2025Из жизни

Мойщики окон случайно увидели женщину голой и вогнали ее в длительную депрессию

В Китае мойщики окон случайно вогнали в депрессию постоялицу жилого комплекса
Никита Савин
Никита Савин

Фото: wirestock / freepik

В Китае мойщики окон из провинции Сычуань случайно увидели жительницу жилого комплекса голой и вогнали ее в длительную депрессию. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина по имени Чэн из города Чэнду потребовал от управляющей компании жилого комплекса компенсацию из-за происшествия, которое случилось еще в апреле. Он с женой снимал квартиру за 10 тысяч юаней (112 тысяч рублей) в месяц. Мужчина несколько раз просил сотрудников управляющей компании, чтобы его предупреждали, когда в здании будут мыть окна. Чэн утверждает, что просил об этом сотрудниц в холле на первом этаже и продублировал просьбу в домовом чате.

Тем не менее в апреле его жена проснулась от того, что за окном появились мойщики окон в люльке. Женщина спала голой, а шторы в комнате не были задернуты. По словам Чэна, из-за случившегося у жены развились депрессия и тревожное расстройство, которые не проходят уже четвертый месяц. Мужчина также заявил, что управляющая компания отказалась выплачивать им компенсацию, а только прислала корзину с фруктами и сделала скидку на проживание в 600 юаней (6,7 тысячи рублей).

История вызвала многочисленные споры в китайских социальных сетях. Одни пользователи встали на сторону супругов, другие начали шутить, что женщина сама подвергла мойщиков окон опасности, так как они могли выпасть из люльки от неожиданности.

Ранее сообщалось, что на Ямайке женщина из приходa Сент-Кэтрин проснулась ночью и обнаружила у себя в доме голого мужчину. Незнакомец потребовал у нее заняться с ним сексом.

