Мойщики окон случайно увидели женщину голой и вогнали ее в длительную депрессию

В Китае мойщики окон из провинции Сычуань случайно увидели жительницу жилого комплекса голой и вогнали ее в длительную депрессию. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина по имени Чэн из города Чэнду потребовал от управляющей компании жилого комплекса компенсацию из-за происшествия, которое случилось еще в апреле. Он с женой снимал квартиру за 10 тысяч юаней (112 тысяч рублей) в месяц. Мужчина несколько раз просил сотрудников управляющей компании, чтобы его предупреждали, когда в здании будут мыть окна. Чэн утверждает, что просил об этом сотрудниц в холле на первом этаже и продублировал просьбу в домовом чате.

Тем не менее в апреле его жена проснулась от того, что за окном появились мойщики окон в люльке. Женщина спала голой, а шторы в комнате не были задернуты. По словам Чэна, из-за случившегося у жены развились депрессия и тревожное расстройство, которые не проходят уже четвертый месяц. Мужчина также заявил, что управляющая компания отказалась выплачивать им компенсацию, а только прислала корзину с фруктами и сделала скидку на проживание в 600 юаней (6,7 тысячи рублей).

История вызвала многочисленные споры в китайских социальных сетях. Одни пользователи встали на сторону супругов, другие начали шутить, что женщина сама подвергла мойщиков окон опасности, так как они могли выпасть из люльки от неожиданности.

