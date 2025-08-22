Из жизни
07:00, 22 августа 2025

Женщина проснулась ночью и обнаружила над собой голого незнакомца

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: leungchopan / Shutterstock / Fotodom

В Ямайке женщина из приходa Сент-Кэтрин проснулась ночью и обнаружила у себя в доме голого мужчину, который требовал секса. Об этом сообщает издание Jamaica Star.

Инцидент произошел 18 августа. Женщина почувствовала, что кто-то придавил ее к кровати, включила фонарик телефона и увидела незнакомца. Когда она закричала, тот убежал через кухню, даже не забрав свои шорты.

Потерпевшая обратилась в полицию. Расследование показало, что злоумышленник забрался в дом, взломав решетку, и тем же путем скрылся.

На следующий день полиция задержала 31-летнего Ричарда Тейлора. Его обвинили в краже со взломом и попытке изнасилования. Суд назначен на 26 августа.

Ранее в штате Калифорния в США арестовали преступника, который голым вломился в дом к пожилой женщине. Мужчина набросился на пенсионерку и пытался заткнуть ей рот лаймом.

