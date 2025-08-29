Силовые структуры
17:10, 29 августа 2025

Россиянин пойдет под суд за расправу над внуком

В Москве 50-летний россиянин пойдет под суд за расправу над внуком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве предстанет перед судом 50-летний россиянин, подозреваемый в расправе над внуком-младенцем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянин сидел с внуком и употреблял алкоголь. В какой-то момент на почве внезапно возникшей личной неприязни обвиняемый нанес удары руками по телу своего внука-младенца 2023 года рождения. После он начал бить мальчика о стену и пол. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

В ходе допроса мужчина признал вину частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Хабаровском крае к 14 годам колонии приговорили 46-летнюю россиянку за жестокую расправу над годовалым внуком.

