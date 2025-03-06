Россиянке дали срок за расправу над годовалым внуком

В Хабаровском крае россиянке дали 14 лет за расправу над годовалым внуком

В Хабаровском крае к 14 годам колонии приговорили 46-летнюю россиянку за жестокую расправу над годовалым внуком. Об этом в четверг, 6 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Дарья Артеменко.

По данным следствия, в апреле 2024 года жительница Николаевска-на-Амуре будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения вооружилась бытовым ножом. Испытывая сильную неприязнь к годовалому внуку, женщина несколько раз вонзила нож в шею малыша. Полученные им ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее в Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя, расправившегося с новорожденным сыном.