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08:37, 6 марта 2025Силовые структуры

Россиянке дали срок за расправу над годовалым внуком

В Хабаровском крае россиянке дали 14 лет за расправу над годовалым внуком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае к 14 годам колонии приговорили 46-летнюю россиянку за жестокую расправу над годовалым внуком. Об этом в четверг, 6 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Дарья Артеменко.

По данным следствия, в апреле 2024 года жительница Николаевска-на-Амуре будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения вооружилась бытовым ножом. Испытывая сильную неприязнь к годовалому внуку, женщина несколько раз вонзила нож в шею малыша. Полученные им ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее в Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя, расправившегося с новорожденным сыном.

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