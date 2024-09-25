Россиянин расправился с новорожденным сыном и получил 16 лет колонии

В Кургане осудили на 16 лет отца, убившего новорожденного сына из-за плача

В Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя, расправившегося с новорожденным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 27 апреля мужчина разозлился из-за плача сына. Он несколько раз ударил его по голове. Мать малыша заметила происходящее и вызвала полицию. Однако спасти ребенка не удалось.

Отмечается, что осужденный уже отбывал уголовное наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее стало известно, что в Симферополе полиция задержала 77-летнюю местную жительницу по подозрению в расправе над внуком и внучкой в 1999 году.