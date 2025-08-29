Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:21, 29 августа 2025Бывший СССР

Российские военные спасли группу мирных жителей из Красноармейска

ТАСС: Военнослужащие ВС России спасли из Красноармейска группу мирных жителей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа мирных жителей, включая полуторогодовалого ребенка, была эвакуирована из Красноармейска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

Как рассказал корреспондент агентства, при эвакуации Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели охоту на группу мирных жителей, а спасти их удалось только благодаря координации российских военных.

Ранее беженка Елена Махатенко рассказала, что бойцы ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители. Очевидица подчеркнула, что все, кто там прятался, не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

    Тренер «Акрона» рассказал о страхе за Дзюбу

    Находящийся на СВО с первых месяцев боец проехал по трем минам и выжил

    Псевдогубернатор выманил миллионы у российского пенсионера рассказом о казнокрадах

    Зятю Трампа и Тони Блэру поручили заниматься послевоенным устройством одного города

    Российские военные спасли группу мирных жителей из Красноармейска

    Британец назвал причины своего переезда в Россию

    В одной части России отметили рост числа преступлений мигрантов

    Вылетевший в Москву пассажирский самолет развернулся в воздухе из-за отказа двигателя

    Поддержку популярных версий Microsoft Office прекратят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости