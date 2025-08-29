ТАСС: Военнослужащие ВС России спасли из Красноармейска группу мирных жителей

Группа мирных жителей, включая полуторогодовалого ребенка, была эвакуирована из Красноармейска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

Как рассказал корреспондент агентства, при эвакуации Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели охоту на группу мирных жителей, а спасти их удалось только благодаря координации российских военных.

Ранее беженка Елена Махатенко рассказала, что бойцы ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители. Очевидица подчеркнула, что все, кто там прятался, не выжили.