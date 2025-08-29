Силовые структуры
Российский коммерсант получил срок за 50 травмированных во время матча человек

В Ростове-на-Дону виновному в падении трибун на футбольном матче дали 5 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону российскому предпринимателю дали пять лет колонии общего режима по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

Как установил суд, 30 мая 2023 года в ходе проведения футбольного матча среди детских команд произошло обрушение металлических трибун, что привело к травмированию более 50 человек. Следствие выяснило, что в 2022 году обвиняемый заключил контракт на изготовление и монтаж металлических трибун с руководством спортивной школы Ростова-на-Дону.

Зная о несоответствии металлических конструкций требованиям безопасности, осужденный незаконно использовал сертификат соответствия, полученный без проведения необходимых испытаний.

Ранее российские следователи возбудили дело из-за падения бетонной стены на детей.

