Россиянам назвали провоцирующие геморрой вредные привычки

Врач Абрицова заявила, что подъем тяжестей может спровоцировать геморрой
Врач-колопроктолог Марьяна Абрицова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислила вредные привычки, которые могут привести к развитию геморроя. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одним из факторов, провоцирующих геморрой, врач назвала малоподвижный образ жизни. Также к возникновению болезни может привести подъем тяжестей, заявила Абрицова.

«И еще есть момент, о котором все забывают, — это подавление позыва. Очень многие боятся ходить в туалет в общественном месте, на работе, потому что будет слышно, неудобно, стыдно, — и мы подавляем позыв, тем самым подавляя нормальный акт дефекации», — раскрыла специалистка еще одну вредную привычку, вызывающую геморрой.

Ведущий программы, врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что болезнь может развиться из-за отсутствия в рационе продуктов, богатых клетчаткой. К другим факторам, провоцирующим геморрой, он отнес привычку долго сидеть в туалете.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ снизить риск развития геморроя. По его словам, отказ от туалетной бумаги может уберечь от этого заболевания.

