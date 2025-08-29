Захарова о термине «рашизм» на Украине: Слово не относится к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение на Украине термина «рашизм», отметив, что оно не относится к России, если разобрать построение слов в восточно-славянских языках.

Дипломат уточнила, что слово образуется от корня с добавлением суффикса. В этом случае «рашизм может означать лишь одно — Учение Раши», пояснила она.

Захарова рассказала, что Раши — это устоявшийся акроним от имени «рабби Шломо Ицхаки», который был крупным общественным деятелем евреев в Северной Франции в Средние века. По мнению представителя МИД, Киев в попытке создать новый термин проявил безграмотность и «загнал себя в ловушку исторического невежества».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в республике. Также этим законом вводится понятие «война за независимость Украины» в отношении нынешнего конфликта.

