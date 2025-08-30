РАН: На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

На Солнце произошла серия вспышек, которая привела к резкому скачку энерговыделения. Об этом указано в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек умеренной мощности», — указано в сообщении с прикрепленным видео.

Отмечается, что, судя по видеозаписи, все вспышки были локализованы на одном участке, и «признаков выхода из равновесия всего активного комплекса» пока нет.

Ранее российские ученые сообщили, что активная область Солнца 4197 стала представлять наибольшую опасность для Земли. «Активная область вышла точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — отмечается в сообщении.