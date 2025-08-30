Наука и техника
12:28, 30 августа 2025Наука и техника

Ученые назвали наибольшую опасность для Земли из-за Солнца

ИКИ РАН: Область Солнца 4197 представляет наибольшую опасность для Земли
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Активная область Солнца 4197 стала представлять наибольшую опасность для Земли, так как она вышла на центральный солнечный меридиан. Об этом сообщают ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — отмечается в сообщении.

При этом ученые подчеркнули, что ни одной серьезной вспышки не наблюдается, происходит лишь частичный разогрев окружающей небесное тело короны.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что в одной из областей Солнца за сутки появилось как минимум 100 новых пятен. При этом в данной области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной вспышки, уточнили в публикации.

Также ранее стало известно, что один из самых таинственных радиосигналов в истории астрономии — знаменитый Wow!, зафиксированный в 1977 году, — оказался значительно сильнее, чем считалось прежде. К такому выводу пришли исследователи и добровольцы проекта SETI, повторно проанализировав архивные данные с помощью современных технологий.

