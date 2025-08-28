Ученые словами «какой-то ад» оценили появление новых пятнен в одной из областей Солнца

ИКИ РАН сообщил о появлении минимум 100 новых пятнен в одной из областей Солнца

В одной из областей Солнца за сутки появилось как минимум 100 новых пятен. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», — написали ученые.

При этом в данной области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной вспышки, уточнили в публикации.

