Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:49, 28 августа 2025Наука и техника

Ученые словами «какой-то ад» оценили появление новых пятнен в одной из областей Солнца

ИКИ РАН сообщил о появлении минимум 100 новых пятнен в одной из областей Солнца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Henning Kaiser / Globallookpress

В одной из областей Солнца за сутки появилось как минимум 100 новых пятен. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», — написали ученые.

При этом в данной области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной вспышки, уточнили в публикации.

Ранее стало известно, что один из самых таинственных радиосигналов в истории астрономии — знаменитый «Wow!», зафиксированный в 1977 году, оказался значительно сильнее, чем считалось прежде. К такому выводу пришли исследователи и добровольцы проекта SETI, повторно проанализировав архивные данные с помощью современных технологий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей

    Россиянам пообещали аномальное тепло

    Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе

    Бизнесмен отправился под домашний арест по делу о фортификациях в Белгородской области

    Ученые словами «какой-то ад» оценили появление новых пятнен в одной из областей Солнца

    Страны НАТО начали масштабную охоту на российскую подлодку

    Пробивший крышу дома метеорит оказался старше Земли

    Создана уникальная таблетка от ВИЧ

    Премьер Дании извинилась перед гренландцами за принудительную контрацепцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости