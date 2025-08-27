Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 27 августа 2025Наука и техника

Загадочный сигнал из космоса удивил ученых

arXiv: Таинственный радиосигнал «Wow!» оказался сильнее, чем считалось ранее
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Один из самых таинственных радиосигналов в истории астрономии — знаменитый «Wow!», зафиксированный в 1977 году, оказался значительно сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи и добровольцы проекта SETI, повторно проанализировав архивные данные с помощью современных технологий. Работа опубликована на arXiv.

Добровольцы оцифровали более 75 тысяч страниц наблюдений Обсерватории Big Ear в Огайо, где был зафиксирован сигнал. Современные методы позволили уточнить его характеристики: частота составила 1420,726 МГц (раньше считалось — 1420,4556), а потоковая плотность оказалась около 250 Янских — заметно выше прежних оценок (54–212). Кроме того, удалось сузить область неба, откуда он мог исходить, увеличив точность локализации почти вдвое.

Материалы по теме:
Жители СССР верили в инопланетян и ждали их пришествия. Как пришельцев пытались поймать и чем это закончилось?
Жители СССР верили в инопланетян и ждали их пришествия.Как пришельцев пытались поймать и чем это закончилось?
Реклама
1 февраля 2024
«Я — последняя собака в космосе» 65 лет назад СССР запустил в космос Белку и Стрелку. Как это спасло жизнь Гагарину?
«Я — последняя собака в космосе»65 лет назад СССР запустил в космос Белку и Стрелку. Как это спасло жизнь Гагарину?
19 августа 2025

Авторы исключили искусственное происхождение сигнала: в тот момент в районе не работали телестанции, не проходили спутники, а Луна находилась на другой стороне планеты. Также маловероятно, что источником были солнечные вспышки или сбои аппаратуры.

Наиболее вероятным источником ученые называют облака нейтрального водорода, которые иногда генерируют узкополосные сигналы. Однако их мощность обычно гораздо меньше, чем у «Wow!». Поэтому спустя почти полвека сигнал остается одной из главных загадок радиоастрономии — и, возможно, еще не раз преподнесет сюрпризы.

Ранее ученые раскрыли возраст Юпитера — крупнейшая планета Солнечной системы образовалась спустя всего 1,8 миллиона лет после рождения самой системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    Трампа обвинили в поспешных инициативах по Украине

    На Украине признали продвижение российских войск на запорожском направлении

    Россиянку приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

    Загадочный сигнал из космоса удивил ученых

    Стало известно об участии французского полковника в операциях против России

    Слюсарь рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

    Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

    Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости