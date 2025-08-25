Впервые определен точный возраст Юпитера

Юпитер появился спустя 1,8 млн лет после образования Солнечной системы

Международная группа ученых выяснила, что Юпитер образовался спустя 1,8 миллиона лет после возникновения Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В своей работе специалисты из Японии и Италии опирались на изучении хондр — затвердевших капель расплавленного силикатного вещества размером до миллиметра, встречающихся в метеоритах. С помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) ученые выяснили, что хондры формировались спустя 1,8 миллиона лет после образования Солнечной системы — это и считается точным возрастом Юпитера.

В материале говорится, что за 4,5 миллиарда лет Юпитер разросся до колоссальных размеров. Мощное гравитационное притяжение планеты нарушило орбиты небольших каменистых и ледяных тел — планетезималей. В результате их столкновения друг с другом при высокой температуре возникали хондры, которые попали на Землю спустя миллиарды лет с метеоритами.

«Наша модель также показывает, что образование хондр совпадает с интенсивным накоплением небулярного газа Юпитером, что привело к достижению им огромных размеров», — заявил соавтор исследования, доктор Диего Туррини.

По словам ученых, изучая хондры разного возраста, можно проследить порядок рождения планет и понять, как развивалась Солнечная система.

