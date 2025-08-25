Наука и техника
13:45, 25 августа 2025Наука и техника

Впервые определен точный возраст Юпитера

Юпитер появился спустя 1,8 млн лет после образования Солнечной системы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstad / Sean Doran / Handout / Reuters

Международная группа ученых выяснила, что Юпитер образовался спустя 1,8 миллиона лет после возникновения Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В своей работе специалисты из Японии и Италии опирались на изучении хондр — затвердевших капель расплавленного силикатного вещества размером до миллиметра, встречающихся в метеоритах. С помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) ученые выяснили, что хондры формировались спустя 1,8 миллиона лет после образования Солнечной системы — это и считается точным возрастом Юпитера.

В материале говорится, что за 4,5 миллиарда лет Юпитер разросся до колоссальных размеров. Мощное гравитационное притяжение планеты нарушило орбиты небольших каменистых и ледяных тел — планетезималей. В результате их столкновения друг с другом при высокой температуре возникали хондры, которые попали на Землю спустя миллиарды лет с метеоритами.

«Наша модель также показывает, что образование хондр совпадает с интенсивным накоплением небулярного газа Юпитером, что привело к достижению им огромных размеров», — заявил соавтор исследования, доктор Диего Туррини.

По словам ученых, изучая хондры разного возраста, можно проследить порядок рождения планет и понять, как развивалась Солнечная система.

Ранее американские ученые выяснили, что искусственные сигналы на основе радиоволн, которые генерирует Земля в момент обмена сведениями с космическими аппаратами, могут стать основой для поиска новых космических форм жизни.

