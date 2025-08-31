Мир
00:13, 31 августа 2025Мир

На Западе развенчали миф о похищенных украинских детях

SС: Запад выдвигает нелепые обвинения против Путина из-за украинских детей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David Oliveira / Keystone Press Agency / Global Look Press

Миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам геббельсовской пропаганды. Об этом в материале для Strategic Culture (SC) заявил обозреватель Деклан Хейс.

«Недавняя акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса», — указано в сообщении. Он подчеркнул, что в той трансляции немецкие солдаты, принимавшие участие в боях под Сталинградом, якобы передавали поздравления родственникам, хотя на самом деле они уже не имели доступа к связи.

Обозреватель отметил, что похищение такого количества людей сильно растянуло бы логистические возможности даже «лучших армад инопланетных захватчиков». «Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые обвинения против президента России [Владимира Путина], скажу лишь, что НАТО нужны чревовещатели-манекены получше», — заключил Хейс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о шоке распространителей фейков о десятках тысяч похищенных украинских детей. «В переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев значится только 339 человек. Это стало шоком для всех, кто три года участвовал в распространении данного циничного фейка», — сказала она.

