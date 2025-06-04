Захарова: Список украинских детей стал шоком для авторов фейков о десятках тысяч

Переданный в Стамбуле делегацией Украины список из 339 украинских детей, пострадавших от конфликта, стал шоком для распространителей фейков о якобы десятках тысяч похищенных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ложью оказались и байки о десятках тысяч (!) якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев (...) значится только 339 человек. Это стало шоком для всех, кто три года участвовал в распространении данного циничного фейка», — заявила Захарова.

Она добавила, что одним из распространителей фейков стал сам Секретариат ООН, включая Генсекретаря Антониу Гутерреша, который, как отметила Захарова, так и не смог раздобыть список якобы жертв Бучи.

Ранее Захарова заявила, что назначенная председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок будет заниматься самопиаром и продвижением своей повестки. Захарова подчеркнула, что даже в самой Германии назначение экс-министра иностранных дел вызвало волну возмущения, поскольку немцы считают Бербок «позором дипломатии».