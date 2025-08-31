Мир
12:38, 31 августа 2025Мир

Россия запретила въезд 39 полякам из-за ритуала под Тверью

Россия запретила въезд 39 гражданам Польши из-за ритуала под Тверью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал «Полиция 69»

Российские власти запретили въезд в страну на пять лет 39 гражданам Польши, которые провели ритуал у посвященного советским воинам мемориального комплекса «Медное» под Тверью. Об этом со ссылкой на тверское УМВД сообщает ТАСС.

«Въезд в РФ на пять лет запретили 39 полякам из-за несанкционированной акции в мемориальном комплексе "Медное" под Тверью», — говорится в публикации.

Ранее байкеры из Польши устроили обряд с факелами у мемориала «Медное». Они скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи. В обряде принимали участие несовершеннолетние.

