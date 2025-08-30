Россия
Появились подробности об устроивших обряд с факелами в России поляках

Марина Совина
Фото: Jasper / Unsplash

В религиозном ритуале польских байкеров-националистов в поселке Медное Тверской области принимали участие несовершеннолетние. Подробности об устроивших обряд с факелами поляках раскрыл корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Он сообщил, что среди 39 задержанных байкеров было два несовершеннолетних гражданина Польши. В общей сложности в Россию прибыли 44 поляка, но трое из них решили не присоединяться к происходящему.

«Акция польских граждан здесь на мемориале под Тверью получилась даже не столько политической, сколько провокационной. Стояли вот здесь, зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите», — указал Китрарь.

Ранее граждане Польши устроили обряд с факелами в Тверской области и попали на видео. По данным источника, иностранные байкеры собрались у мемориала «Медное». Они скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи.

