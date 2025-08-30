Националисты из Польши устроили обряд с факелами в российском регионе и попали на видео

РЕН ТВ: Поляки устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области

Граждане Польши устроили обряд с факелами в Тверской области и попали на видео. Его опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника, иностранные байкеры собрались у мемориала «Медное» в российском регионе. Они скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи.

Как пишет издание, членов нацистской группировки «Всепольская молодежь» задержала полиция. Всего в отдел доставили 39 поляков.

Ранее в Польше полицейские задержали украинца, который угрожал поджогами домов местных жителей. Мужчина возмутился отменой социальных выплат для неработающих граждан Украины.