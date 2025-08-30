В Польше задержали угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат украинца

В Польше полицейские задержали украинца, который угрожал поджигать дома местных жителей из-за отмены социальных выплат для неработающих граждан Украины. Об этом рассказал глава МВД республики Марчин Кервиньский в социальной сети X.

Украинец опубликовал видеозапись на фоне горящего дома, утверждая, что поджог совершили украинцы, и угрожая продолжить поджоги, если им не вернут выплаты. «Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения», — сообщил министр.

В дальнейшем задержанного планируют депортировать, добавил Кервиньский.

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспечения для безработных беженцев с Украины.