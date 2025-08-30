Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 29 августа 2025Мир

В Польше задержали угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат украинца

В Польше задержали угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат украинца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Польше полицейские задержали украинца, который угрожал поджигать дома местных жителей из-за отмены социальных выплат для неработающих граждан Украины. Об этом рассказал глава МВД республики Марчин Кервиньский в социальной сети X.

Украинец опубликовал видеозапись на фоне горящего дома, утверждая, что поджог совершили украинцы, и угрожая продолжить поджоги, если им не вернут выплаты. «Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения», — сообщил министр.

В дальнейшем задержанного планируют депортировать, добавил Кервиньский.

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспечения для безработных беженцев с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Канцлер ФРГ заявил о нахождении страны в состоянии конфликта с Россией

    В России установили порядок определения минимальных цен на табачную продукцию

    В российском городе начался крупный пожар

    Зеленский напомнил Трампу о сроках ответа России по урегулированию

    В Польше задержали угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат украинца

    Захарова прокомментировала введение на Украине термина «рашизм»

    Правительство изменило правила призыва на военную службу

    Захарова прокомментировала версию о подрыве «Северных потоков» дайверами

    Симоньян обвинила лидеров Европы в использовании одной методички

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости