Томас Фази осудил отказ ЕС от принципа единогласия

Итальянский журналист Томас Фази резко раскритиковал планы Евросоюза отказаться от принципа единогласия при принятии решений. Об этом он написал в соцсети X.

«Безумные поджигатели войны радуются тому, что еще больше власти — в том числе право втянуть Европу в войну с Россией — может оказаться в руках антидемократических институтов ЕС и их неизбранных лидеров.», — заявил Фази.

В конце августа стало известно, что несколько стран Евросоюза рассматривают возможность отказа от принципа единогласия при голосовании по ряду решений. В документе, распространенном среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД в Копенгагене, указывалось, что переход к квалифицированному большинству позволит принимать решения быстрее и исключит блокирование инициатив отдельными странами.