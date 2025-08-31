Мир
13:32, 31 августа 2025Мир

Журналист обвинил ЕС в стремлении втянуть Европу в войну с Россией

Томас Фази осудил отказ ЕС от принципа единогласия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Итальянский журналист Томас Фази резко раскритиковал планы Евросоюза отказаться от принципа единогласия при принятии решений. Об этом он написал в соцсети X.

«Безумные поджигатели войны радуются тому, что еще больше власти — в том числе право втянуть Европу в войну с Россией — может оказаться в руках антидемократических институтов ЕС и их неизбранных лидеров.», — заявил Фази.

В конце августа стало известно, что несколько стран Евросоюза рассматривают возможность отказа от принципа единогласия при голосовании по ряду решений. В документе, распространенном среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД в Копенгагене, указывалось, что переход к квалифицированному большинству позволит принимать решения быстрее и исключит блокирование инициатив отдельными странами.

    Обсудить
