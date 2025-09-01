Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 1 сентября 2025Путешествия

Бездыханного человека в луже крови обнаружили на фестивале Burning Man в США

SFGate: Мужчина не выжил на фестивале Burning Man в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ron Lewis / AP

Один из участников фестиваля Burning Man в США не выжил. Об этом сообщает SFGate.

По данным источника 30 августа перед финальным мероприятием в виде сожжения деревянного чучела в пустыне Блэк-Рок отдыхающий сообщил шерифу округа Першинг о бездыханном человеке. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину, лежащего на земле в луже крови, и констатировали его кончину.

Материалы по теме:
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024
Мир помешался на ночных путешествиях. Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
Мир помешался на ночных путешествиях.Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
29 мая 2025

Территорию вокруг тела оцепили, а нескольких человек, находившихся в кемпинге неподалеку, опросили. На данный момент личность путешественника не установлена, причина кончины — не разглашаются. Тело направили на экспертизу в округ Уошо. Сотрудники проекта Burning Man сообщили, что активно сотрудничают со следствием.

Ранее российские туристы, которые приехали на фестиваль Burning Man в штате Невада, попали в песчаную бурю. Порывы ветра в месте проведения мероприятия достигали 80 километров в час, а видимость не превышала 30 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СБУ преследует Рамзана Кадырова. В чем его обвиняют?

    Звезда культового российско-украинского шоу 90-х рассказал об эмиграции

    Лолита похвалила украинский язык

    Стало известно о не сумевших попасть в российские школы из-за новых правил детях

    Бездыханного человека в луже крови обнаружили на фестивале Burning Man в США

    Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией

    Переданный под временное управление производитель пива поменяет название

    На Западе высказались о сделке Путина и Трампа по Украине

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Теленка достали из шахты с помощью лебедки в Ставропольском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости