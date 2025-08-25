Путешествия
13:04, 25 августа 2025

Россияне приехали на фестиваль Burning Man в США и попали в песчаную бурю

Алина Черненко

Российские туристы, которые приехали на фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США, попали в песчаную бурю. Соответствующее видео разместила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательница с ником @rodeoanna.

Как пишет Telegram-канал Mash, порывы ветра в месте проведения фестиваля достигают 80 километров в час, а видимость не превышает 30 сантиметров. По данным издания, непогода полностью уничтожила одну инсталляцию и повредила несколько лагерей участников, которым пришлось надеть медицинские маски.

Burning Man проходит в американском штате с 24 августа по 1 сентября. Стоимость билетов на него составляет от 500 до 3 тысяч долларов (от 40,3 тысячи до 242 тысячи рублей).

Ранее россиянка по имени Ульяна, посетившая Burning Man в 2023 году, описала обстановку на фоне ливней фразой «грязь осложняла движение». Обрушившийся дождь превратил песок в глину и отрезал людям путь к цивилизации.

