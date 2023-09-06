Россиянка рассказала об обстановке на затопленном ливнем Burning Man в пустыне

Россиянка рассказала «Ленте.ру» о мешавшей передвигаться грязи на Burning Man

Россиянка по имени Ульяна, посетившая в этом году фестиваль музыки и искусств Burning Man в пустыне штата Невада в США, описала обстановку на фоне ливней фразой «грязь осложняла движение». О том, как прошел фестиваль она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что обрушившийся дождь превратил песок в глину и отрезал людям путь к цивилизации. В результате десятки тысяч человек оказались заблокированы посреди пустыни.

Вначале погода была хорошей

Ульяна приехала на фестиваль в обед 30 августа, погода в этот день была хорошей. «Я ожидала жару и бури, но было облачно и легкий ветер, поэтому от жары не страдали совсем. Под вечер даже становилось прохладно», — вспомнила она.

На следующий день, по словам собеседницы «Ленты.ру», начались легкие бури, но они не препятствовали передвижению. Все знали, что прогнозу на пятницу и субботу стоит дождь. Поэтому многие уехали с фестиваля еще до его начала.

Россиянка сообщила, что дождь затопил палаточные лагеря. Многие приехали на домах на колесах, поэтому они закрыли свои палатки и вернулись жить в автобусы.

«Потом земля стала сильно влажной, появились лужи и грязь. Люди надевали пакеты и носки сверху на обувь, чтобы передвигаться, и продолжали гулять и веселиться. Я тоже выходила на улицу до соседних лагерей, но далеко, конечно, было не уйти. Пакеты рвались, и грязь сильно прилегала к ботинкам и засыхала, что сильно осложняло движение. В целом я изменений по настроению людей не заметила, все нашли в этом свой шарм и продолжали развлекаться, организовывали "грязные тусовки"», — поделилась очевидица.

Запрет на использование транспорта

На следующий день было объявлено, что использовать транспорт на фестивале больше нельзя. Влажная почва могла образовать колею, что осложнило бы дальнейшее передвижение. Кроме того, заносы машин были опасны для пешеходов. Все ходили пешком.

Фестиваль, в целом, мне понравился. Я бы не сказала, что дожди испортили атмосферу. Люди, которые приехали на фестиваль, явно были готовыми ко всему, поэтому запасы топлива и воды для выживания были у многих, в том числе и нас, а лагеря, которые готовили еду продолжали функционировать, поэтому мы не голодали Ульяна посетитель фестиваля

«Мы с ребятами решили, что пора уезжать, потому что объявили, что дорогу откроют только через два дня после последнего дождя, а дождь планировался в воскресенье, нам нужно было в понедельник уже быть дома. Поэтому мы решили не ждать и пробовать выбираться, по итогу выехали из пустыни в воскресенье днем», — рассказала Ульяна.

По ее словам, никакой паники не было и никто «не застревал в пустыне» — способов выехать было много. Эвакуировали всех, у кого было желание, и даже тех, у кого не было транспорта. Местные органы вывозили их на специальных джипах и на выезде сажали на автобусы до ближайшей цивилизации.

Стихия задала фестивалю особое настроение. Я считаю, в этом и есть весь смысл фестиваля, что это не фэнси-вечеринка для "тепличных людей", а для людей с характером, кто готов и умеет выживать в различных условиях, при этом наслаждаясь каждым моментом своей жизни, сами делают его особенным, не полагаясь на кого-то, не возлагая ожидания на внешние обстоятельства. Не погода делает настроение, а люди Ульяна посетитель фестиваля

Стихия обрушилась на фестиваль

3 сентября десятки тысяч посетителей Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за ливней. Сильный дождь в Блэк-Рок-Сити начался 1 сентября и продолжался до утра субботы, 2 сентября. Организаторы фестиваля рекомендовали посетителям экономить воду, еду и топливо.

Из-за непролазной грязи после дождей участникам фестиваля официально запретили выезд. Когда запрет был снят, на пути из пустыни образовалась многокилометровая пробка.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man в течение нескольких лет проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Участники масштабного мероприятия создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства. В конце фестиваля арт-объекты сжигают. Каждый год фестиваль посещают около 70 тысяч человек.