Многокилометровая пробка на выезде с фестиваля Burning Man попала на видео

Reuters: на выезде с фестиваля Burning Man образовалась пробка в десять полос

В пустыне штата Невада образовалась многокилометровая пробка после того, как организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд участников с мероприятия. Об этом сообщает Reuters.

В сеть попало видео, на котором запечатлено большое скопление автомобилей. По данным журналистов, пробка на грунтовой дороге растянулась на десять полос и восемь километров. Время в пути до ближайшего шоссе оценивалось в 5,5 часа.

Как уточнило агентство, гостей Burning Man призывали двигаться на авто медленно или отложить отъезд до вторника, 5 сентября, чтобы снизить трафик.

Дороги в Блэк-Рок-Сити — временном городе для проведения фестиваля — закрыли из-за дождя, который превратил песок в глину и отрезал людям путь к цивилизации. В результате десятки тысяч человек оказались заблокированы посреди пустыни в условиях нехватки воды и еды.