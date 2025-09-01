Экономика
14:18, 1 сентября 2025Экономика

Маск не остановил падение продаж Tesla в Европе

Reuters: Продажи Tesla в Европе падали восемь месяцев подряд
Кирилл Луцюк

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Продажи автомобилей Tesla в Европе падали восемь месяцев подряд из-за усилившейся конкуренции со стороны китайских и местных автопроизводителей. Кроме того, сказалось заигрывание главы этой компании с крайне правыми партиями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обновленная Tesla Model Y практически не повлияла на падение продаж. Так, во Франции количество регистраций новых автомобилей Tesla в августе снизилось на 47,3 процента, если сравнивать с тем же месяцем 2024 года. В Швеции регистрации рухнули более чем на 84 процента, а в Дании — на 42 процента. Крупнейшими европейскими рынками Tesla являются Германия и Великобритания, которые также столкнулись с падением продаж в этом году, но пока не отчитались о продажах за август.

Издание констатировало, что у компании небольшой устаревший модельный ряд, и она не выпускала новых моделей для массового рынка с момента выхода Model Y в 2020 году, в то время как китайские конкуренты и традиционные автопроизводители наводняют рынок новыми моделями. По словам аналитика Маттиаса Шмидта, недавние заявления Маска о том, что у его компании нет проблем с объемами продаж Tesla на европейском рынке, «звучат как бред».

Кроме того, проблемы Tesla усугубляются политическими взглядами Маска, который помог нынешнему президенту США Дональду Трампу победить на выборах и поддерживал европейские крайне правые партии. Исследование, проведенное Electrifying.com, показало, что больше половины опрошенных назвали Маска тем фактором, который отталкивает их от покупки Tesla.

Ранее выяснилось, функция беспилотного вождения не только не привлекла потенциальных покупателей электромобилей Tesla, но и настроила их против таких транспортных средств.

