Мужчина пошел в туалет и нашел в унитазе королевского питона

В Великобритании королевский питон спрятался в унитазе и сбежал

В городе Бристоль, Великобритания, сбежавший королевский питон не дал мужчине сходить в туалет. Об этом пишет Jam Press.

Хозяин дома рассказал, что нашел огромную рептилию в унитазе. Испугавшись, он тут же вызвал профессионального ловца рептилий. Однако, когда тот прибыл, питон уже исчез. Его не поймали до сих пор.

Предполагается, что спрятавшийся в туалете питон был чьим-то питомцем. Такие особи стоят около 250 фунтов стерлингов (27 тысяч рублей) и могут достигать в длину полутора метров. Несмотря на размер, этот вид питонов не опасен для людей. Обычно они охотятся на мышей и крыс.

Ранее сообщалось, что в ванной комнате жителя штата Нью-Гэмпшир, США, мужчина нашел соседского питона. Прибывшие спасатели быстро вынесли змею из дома и назвали ее очень послушной.

