Пара шесть лет ездила в машине с останками маленького ребенка

В США пара шесть лет прятала останки маленьких детей в мусоре и машине

В США пара из штата Колорадо расправилась с двумя маленькими детьми и шесть лет прятала их останки. Об этом сообщает The Pueblo Chieftain.

Полицейские нашли детские кости благодаря звонку. Они принадлежали пятилетнему Хесусу и трехлетней Есении — детям Хесуса Домингеса-старшего. Он растил детей с новой партнершей — Кореной Миньярез. Ее мать и позвонила в полицию в январе 2024 года. Она сообщила сотрудникам о подозрительном контейнере, залитом бетоном, а также вспомнила, что чувствовала запах разложения.

Полицейские проверили зацепки и обнаружили в контейнере разложившиеся останки мальчика. Кости девочки лежали в чемодане, спрятанном в машине пары. Судмедэкспертиза выяснила, что детей не стало в 2018 году. Все эти шесть лет пара ездила в машине с останками ребенка. Хесуса-старшего и Корену арестовали.

По словам Хесуса-старшего, Есении не стало в марте 2018 года. В тот день мужчина забирал детей и племянника из школы на машине. Есения сидела на полу за водительским сидением в мусорном мешке, потому что обмочилась. Как утверждает Хесус-старший, он вышел из автомобиля, а, вернувшись, обнаружил, что девочка уже не жива. На ее теле были следы от побоев Корены, поэтому мужчина решил избежать врачей и полицейских и оставил ее останки на складе.

В апреле 2018 года не стало Хесуса-младшего. По словам мужчины, как и сестра, он перестал дышать, сидя в машине, пока они были на улице. Его кости пара сложила в багажник машины, а через несколько лет сдала ее на металлолом. Полицейские уверены, что дети стали жертвами домашнего насилия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо супругов обвинили в том, что они почти полтора года прятали в доме останки любовника и тратили его деньги. Останки мужчины успели погрызть их чихуахуа.

