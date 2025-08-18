Из жизни
00:30, 18 августа 2025Из жизни

Супруги полтора года прятали погрызенные собакой останки любовника

В США супруги полтора года прятали останки любовника, чтобы получать его пособия
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jefferson County Sheriff's Office

В американском штате Колорадо супругов обвинили в том, что они почти полтора года прятали в доме останки любовника и тратили его деньги. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По данным полиции, 57-летняя Сюзанна Эгню и 55-летний Джеймс Эгню состояли в отношениях с мужчиной по имени Джим О'Нил. В декабре 2023 года его не стало. Следствие подозревает, что это произошло либо по естественным причинам, либо из-за злоупотребления наркотиками.

Супруги не стали об этом сообщать, чтобы продолжать получать его социальные пособия. Примерно через неделю после его смерти они обнаружили, что останки успели погрызть их чихуахуа. Чтобы защитить О’Нила от собак, они накрыли его сдутым надувным матрасом.

Тревогу забил брат О'Нила, который долгое время не мог с ним связаться и обратился в полицию. Сначала пара утверждала, что О'Нил уехал несколько лет назад. Позднее они заявили, что он вернулся, но не хочет ни с кем разговаривать.

Заподозрив неладное, брат проверил банковские выписки О'Нила. Оказалось, что кто-то регулярно снимает с его карты наличные. Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что картой О’Нила пользуется Джеймс Эгню.

Когда полицейские пришли к дому супругов с ордером на обыск, Сюзанна Эгню сразу призналась, что останки О'Нила находится внутри. Паре предъявили обвинения в надругательстве над телом умершего и хищении более чем 17 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей).

Ранее в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года прожила в доме с останками старшего брата. Все это время японка получала пособия родственника.

    Все новости