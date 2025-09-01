Силовые структуры
Печник предотвратил взрыв в доме советского генерала в деревне

В Ленобласти печник предотвратил взрыв в деревенском доме советского генерала
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Печник предотвратил взрыв в доме советского генерала авиации в деревне Агалатово Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время демонтажа старой печи мастер заметил провода, уходящие в погреб, бутылку с керосином и детонатор. Этот тайник был заложен еще при бывшем хозяине дома. Установить его назначение и происхождение пока представляется проблематичным за давностью лет.

Печника наняла дочь генерала, которой дом достался по наследству в 1997 году, но лишь сейчас она решила им заняться после долгих лет запустения.

Ранее сообщалось, что у поселка Первомайское в Ленинградской области грибные места пометили наркозакладками.

