Россиянин выкопал гроб с телом сына из могилы из-за невыполненной просьбы

Житель Узловой в Тульской области выкопал гроб с телом сына из могилы

Житель города Узловая в Тульской области выкопал гроб с телом сына из могилы из-за невыполненной просьбы при захоронении. Об этом сообщает портал «ТСН24».

По информации издания, инцидент произошел еще в 2023 году. Россиянин осквернил могилу, так как жена сына не исполнила выдвинутое им требование похоронить мужчину на участке рядом с бабушкой и дедушкой. Невестка жителя Тульской области похоронила супруга там, где сочла нужным — рядом со своим родственником, и недовольный свекор самостоятельно перезахоронил сына.

Суд присудил мужчине штраф, а также обязал его выплатить 100 тысяч рублей невестке в качестве компенсации морального вреда. Суды по этому делу завершились лишь в августе 2025 года.

Ранее сообщалось, что жителя Анапы положили в гроб голым без какой-либо предварительной подготовки с пластиковым пакетом на голове и с незамаскированными следами вскрытия на теле. Распорядители похорон попытались обвинить в случившемся сотрудника морга.