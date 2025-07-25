Появились детали возмутивших родственников похорон голого ветерана СВО с пакетом на голове

НТВ: Похороненный без одежды с пакетом на голове в Анапе оказался бойцом СВО

Похороненный голым с пакетом на голове в Анапе Александр Третьяк оказался ветераном специальной военной операции (СВО). Эти детали похорон, возмутивших родственников и близких мужчины, появились в распоряжении телеканала НТВ.

Известно, что мужчина участвовал в боевых действиях в различных горячих точках с 2012 года. Боец вернулся с СВО в родной город для реабилитации после ранения и запланировал свадьбу.

Сожительница Третьяка отмечает, что даже сотрудники кладбища были возмущены тем, как подготовили тело военнослужащего.

Ничего зашито не было, на шее будто сильный рубец. Сами копальщики были в шоке. Говорят, даже бомжей с подушками хоронят у нас. А его кинули с пакетом на голове Юлия Зиновьева сожительница Александра Третьяка

О том, что жителя Анапы положили в гроб голым без какой-либо предварительной подготовки с пластиковым пакетом на голове и с незамаскированными следами вскрытия на теле, сообщалось 22 июля. Распорядители похорон попытались обвинить в случившемся сотрудника морга.