Россиянка получила реальный срок в колонии из-за 20 шоколадок

Под Воронежем укравшая 20 шоколадок женщина получила 2,7 года колонии

Под Воронежем укравшая 20 шоколадок из магазина местная жительница получила 2,7 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным правоохранителей, женщина действовала не одна, ей помогала подруга. Фигуранткам 32 и 39 лет. Обе имеют судимости.

Они признаны виновными по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Одна из них получила шесть месяцев принудительных работ и штраф в размере 27 тысяч рублей, а вторая будет отбывать свое наказание в колонии общего режима.

По информации полиции, в декабре 2023 года фигурантки решили украсть шоколад из магазина, расположенного на Электровозной улице областного центра. Они разработали план, по которому одна из них украла 20 плиток шоколада, общей стоимостью две тысячи 799 рублей, 98 копеек, а вторая в этот момент следила за обстановкой.

