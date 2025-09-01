Российский полковник бронетанковых войск получил многомиллионную взятку по гособоронзаказу

В Москве осудят бывшего полковника автобронетанкового управления за взятку

В Москве осудят бывшего полковника автобронетанкового управления за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 290 («Получение взятки») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году ООО «Спецтехника» заключило многомиллионный государственный контракт на ремонт автомобильной техники. Контроль за исполнением возлагался на полковника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Илью Тимофеева.

В 2022 году он получил от представителя компании взятку в размере более 6,6 миллиона рублей за помощь в заключении контрактов и общее покровительство при их выполнении. В результате условия договора не были выполнены, а Минобороны причинен значительный ущерб.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении Тимофеева меру пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на его автомобиль.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

