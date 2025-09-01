Начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

В Приморье начался суд по делу о продаже младенцев в Китай. Об этом пишет «Вести: Приморье».

Фрунзенский районный суд Владивостока провел первое заседание по статье, предусматривающей уголовную ответственность за торговлю людьми (статья 127.1 УК РФ). На скамье подсудимых оказались восемь медицинских работников частных клиник Владивостока и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, врачи-репродуктологи предлагали иностранцам услуги суррогатных матерей, после чего новорожденных детей по поддельным документам вывозили в Китай. В итоге за границу отправили 13 малышей.

В мае сообщалось, что во Владивостоке разоблачили банду торговцев детьми.