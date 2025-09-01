Моя страна
Теленка достали из шахты с помощью лебедки в Ставропольском крае

В Ставропольском крае спасатели достали упавшего в шахту теленка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ПАСС СК

В Ставропольском крае теленка достали из колодца с помощью лебедки. Об этом сообщает ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Животное упало в заброшенную шахту в поселке Зерновое Красногвардейского округа. Хозяин обнаружил теленка в беде и сразу обратился в экстренные службы, которые оперативно прибыли на место.

Спасатели опустили в подтопленную шахту лестницу, спустились вниз и подвязали животное для безопасного подъема. Теленка подняли с помощью лебедки, аккуратно извлекли через небольшое отверстие и передали владельцу. Животное во время происшествия не пострадало, для будущей безопасности его оборудовали специальным ошейником.

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.

