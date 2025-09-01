В деле о смерти российского чиновника и осматривающего его судмедэксперта поставили точку

Суд утвердил оправдательный приговор ялтинскому судмедэксперту Пенцакову

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции утвердил оправдательный приговор судебно-медицинскому эксперту из Севастополя Александру Пенцакову, проводившему исследование по делу о смерти замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом пишет «Коммерсант».

Приговор пытался оспорить зампрокурор Крыма. Пенцаков проходил обвиняемым по статьям 293 («Халатность») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

По версии следователей, Пенцаков при вскрытии Ошарина не провел все исследования, однако в документах указал, что сделал все необходимое. Судмедэксперт указал причиной смерти самоубийство. Однако суды не усмотрели состава преступления в действиях эксперта. Позднее прокуратура требовала отменить оправдательный приговор.

Ранее сообщалось, что Пенцаков якобы проигнорировал повреждения, свидетельствующие о расправе.

47-летнего московского чиновника, который был в Крыму в отпуске, обнаружили 22 апреля 2021 года в арендованной им в Ялте квартире. Судмедэксперт с более чем 20-летним стажем Пенцаков указал, что московский чиновник потерял много крови, но в качестве причины указал самоубийство.