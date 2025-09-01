Силовые структуры
12:00, 1 сентября 2025

В российском регионе странное поведение водителя грузовика помогло раскрыть преступление

В Забайкальском крае полиция изъяла 72 кг наркотиков у водителя грузовика
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Пресс-центр МВД России

В Забайкальском крае полиция раскрыла схему по доставке наркотиков в разные регионы России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

В результате правоохранители изъяли более 72 килограммов синтетических наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ.

На федеральной трассе недалеко от Читы полицейские обратили внимание на подозрительное поведение водителя грузовика. Мужчина много раз останавливался и уходил в лес, что вызвало обоснованные подозрения. Приблизившись к автомобилю, оперативники увидели, что мужчина положил обмотанный изолентой сверток в пустую банку из-под краски, которая стояла в кузове.

Водителя задержали. В кузове грузовика нашли 14 банок из-под краски, в которых было спрятано производное эфедрона.

Следствием установлено, что задержанный действовал по заданию криминального куратора. Он купил грузовой автомобиль, сделал поддельные документы на перевозку лакокрасочной продукции и организовал транспортировку наркотиков из Ленинградской области в регионы Сибири и Дальнего Востока. По пути следования злоумышленник успел оставить несколько тайников-закладок в Иркутской области и Бурятии, откуда полицейские изъяли дополнительно более 16 килограммов запрещенных веществ.

При осмотре электронных устройств подозреваемого обнаружены координаты других тайников в Красноярске, Хабаровске и Приморье, откуда также изъяли запрещенные вещества.

Ранее в Петропавловске-Камчатском полиция задержала 29-летнего рецидивиста и его 50-летнего отца за организацию нарколаборатории.

