10:52, 1 сентября 2025Бывший СССР

ВС России «разрезали» группировку ВСУ в ДНР

Кимаковский: ВС России разрезали группировку ВСУ в районе Шандриголово в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные «разрезали» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России добились успехов в районе села Шандриголово на краснолиманском направлении.

«В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», — подтвердил Кимаковский.

Ранее стало известно об уничтожении долговременной огневой точки (ДОТ) ВСУ. Она располагалась в районе Северска в ДНР.

